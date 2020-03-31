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Рятувальники попередили про погіршення погоди

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Ускладнення погоди в Україні - фото 1
Ускладнення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про ускладнення погодних умов в Україні через різке похолодання та посилення опадів у Карпатах. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що наприкінці березня та на початку квітня через вторгнення арктичного повітря у більшості областей країни відчутно похолоднішає.

Детальніше: Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом

"З 31 березня по 2 квітня, у звʼязку з вторгненням арктичного повітря в західних, північних, більшості центральних областей очікується відчутне зниження температури: вночі 0-6° морозу (31 березня в центральних областях від 3° морозу до 3° тепла), вдень 1-6° тепла. В Карпатах: 31 березня помірний сніг, решта часу без опадів, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності – жовтий). Температура вночі 4-9°, вдень 0-5° морозу", – йдеться у повідомленні.

До того ж, 31 березня через снігопади у високогір’ї Івано-Франківської області втримається небезпека сходження лавин третього рівня.

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Читайте також: На відео показали метровий сніг в Карпатах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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