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Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом

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Погода в Україні сьогодні - фото 1
Погода в Україні сьогодні

31 березня в Україні все ще втримається морозна та волога погода з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

31 березня, у вівторок, майже по всій країні буде доволі холодна та неприємна погода, адже у максимально температура підійметься до позначок +1+6. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Сніг, чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Десь просто обмежиться хмарністю. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий. У Києві 31-го березня очікується холодна погода: вдень 2-5 тепла, хмарно, вранці можливий невеликий мокрий сніг, протягом дня вівторка суттєві опади малоймовірні", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом - фото 395052
  • Ужгород +5+7
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +5+7
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +5+7
  • Дніпро +5+7
  • Запоріжжя +9+11
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +10+12

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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