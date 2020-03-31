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Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом
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31 березня в Україні все ще втримається морозна та волога погода з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.
31 березня, у вівторок, майже по всій країні буде доволі холодна та неприємна погода, адже у максимально температура підійметься до позначок +1+6. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,
"Сніг, чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Десь просто обмежиться хмарністю. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий. У Києві 31-го березня очікується холодна погода: вдень 2-5 тепла, хмарно, вранці можливий невеликий мокрий сніг, протягом дня вівторка суттєві опади малоймовірні", – йдеться у повідомленні.
Прогноз погоди на 31 березня у містах України:
- Ужгород +5+7
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +3+5
- Рівне +3+5
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +3+5
- Чернігів +3+5
- Черкаси +3+5
- Миколаїв +5+7
- Одеса +5+7
- Херсон +8+10
- Сімферополь +9+11
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +5+7
- Дніпро +5+7
- Запоріжжя +9+11
- Донецьк +9+11
- Луганськ +10+12
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