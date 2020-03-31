Погода в Україні 31 березня: де пройдуть дощі зі снігом

31 березня в Україні все ще втримається морозна та волога погода з поривчастим вітром. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте на Радіо МАКСИМУМ.

31 березня, у вівторок, майже по всій країні буде доволі холодна та неприємна погода, адже у максимально температура підійметься до позначок +1+6. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook,

"Сніг, чи мокрий сніг, чи дощ ймовірні на Заході, Півночі та у Вінницькій області. Залежно від коливань температури повітря. Щоправда, опади будуть незначними та періодичними. Десь просто обмежиться хмарністю. Вітер задуватиме з півночі, помірний, поривчастий. У Києві 31-го березня очікується холодна погода: вдень 2-5 тепла, хмарно, вранці можливий невеликий мокрий сніг, протягом дня вівторка суттєві опади малоймовірні", – йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди на 31 березня у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +3+5

Миколаїв +5+7

Одеса +5+7

Херсон +8+10

Сімферополь +9+11

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +5+7

Дніпро +5+7

Запоріжжя +9+11

Донецьк +9+11

Луганськ +10+12

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