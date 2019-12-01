Рятувальники попередили про погіршення погоди

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях України вже 2 грудня. Детальніше про негоду читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 2 грудня, у понеділок, очікується погіршення погодних умов у частині країни.

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"Вдень 2 грудня в західних, Вінницькій, Житомирській областях, протягом доби 3 грудня в Україні, крім південних областей, сніг та мокрий сніг, утворення снігового покриву висотою 3-8 см. В Карпатах значний сніг утворення снігового покриву висотою 10-20 см. На дорогах країни, крім півдня, ожеледиця", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також наголошують, що погіршення погоди може призвести до ускладнення руху транспорту, тому водіям варто бути обережними на дорогах.

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