Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер

1 грудня в Україні відчутно знизиться температура повітря, а місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу. Детальний прогноз погоди на перший день зими читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 грудня, у неділю, вранці подекуди пройде невеликий мокрий сніг, а на півдні – дощ, однак вдень погода проясниться. Синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с. Вдень температура коливатиметься від -2 до +3. Найхолодніше буде в Карпатах – до -2-7, а найтепліше на півдні – до +1+6.

У Києві вранці 1 грудня також можливий незначний мокрий сніг, температура вдень близько нуля, без відчутних опадів.

Прогноз погоди на 1 грудня у містах України:

Ужгород +1+3

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир 0+2

Чернігів 0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +3+5

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Полтава 0+2

Суми 0-2

Харків 0+2

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк +1+3

Луганськ 0+2

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