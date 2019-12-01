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Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

1 грудня в Україні відчутно знизиться температура повітря, а місцями можливі опади у вигляді мокрого снігу. Детальний прогноз погоди на перший день зими читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 1 грудня, у неділю, вранці подекуди пройде невеликий мокрий сніг, а на півдні – дощ, однак вдень погода проясниться. Синоптики попереджають про посилення вітру до 7-12 м/с. Вдень температура коливатиметься від -2 до +3. Найхолодніше буде в Карпатах – до -2-7, а найтепліше на півдні – до +1+6.

У Києві вранці 1 грудня також можливий незначний мокрий сніг, температура вдень близько нуля, без відчутних опадів.

Прогноз погоди на 1 грудня у містах України:

Погода в Україні 1 грудня: мокрий сніг і сильний вітер - фото 371359
  • Ужгород +1+3
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир 0+2
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Полтава 0+2
  • Суми 0-2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ 0+2

Читайте також: Погода в Україні в грудні 2019: прогноз на перший місяць зими

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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