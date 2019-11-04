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Рятувальники попередили про погіршення погоди

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про ускладнення погодних умов у кількох областях країни. Про негоду та правила поведінки у цей час – детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що 4 листопада, у частині областей країни прогнозується ускладнення погоди. Попри те, що в Україні сьогодні відчутно потеплішає, не всюди буде сонячно та сухо.

І ще: Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі

"4 листопада в Україні пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності). 4 листопада вдень на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (I рівень небезпечності)", – йдеться у повідомленні.

Погіршення погоди в Україні - фото 365801
Погіршення погоди в Україні

Тому фахівці нагадують про правила та рекомендації під час сильного вітру:

  • Всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
  • У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;
  • Уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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