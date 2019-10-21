Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки

Синоптики попередили українських водіїв про негоду

  • 21
Попередження для водіїв - фото 1
Попередження для водіїв

Метеорологи повідомили про погіршення ситуації на дорогах через сильні тумани, а також нагадали про правила поведінки для водіїв у таку погоду. Детальніше читайте далі.

Синоптики оголосили важливе попередження для українців з та без авто, відповідно до якого 22 жовтня, у вівторок, на дорогах очікується 1 рівень небезпеки.

І ще: Кілька міст Португалії перетворились у Венецію через потужні зливи: відео

22 жовтня вночі та в першій половині дня в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), повідомили синоптики. Така ж ситуація очікується і в Києві та на Київщині.

Тому водіям варто пам'ятати про прості правила безпеки у туманну погоду:

  • Зменшити швидкість руху;
  • За наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
  • Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • Під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • Уникати різких маневрів на дорозі.
Попередження для водіїв про погоду - фото 362893
Попередження для водіїв про погоду

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 570
Коли переводять годинник 2019: перехід на зимовий час в Україні
  • 18 жовтня, 18:45
  • 2683
Як змінилися актори фільму Таксі: фото тоді і зараз
  • 17 жовтня, 16:21
  • 2590
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події