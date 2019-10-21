Синоптики попередили українських водіїв про негоду

Метеорологи повідомили про погіршення ситуації на дорогах через сильні тумани, а також нагадали про правила поведінки для водіїв у таку погоду. Детальніше читайте далі.

Синоптики оголосили важливе попередження для українців з та без авто, відповідно до якого 22 жовтня, у вівторок, на дорогах очікується 1 рівень небезпеки.

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22 жовтня вночі та в першій половині дня в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), – повідомили синоптики. Така ж ситуація очікується і в Києві та на Київщині.

Тому водіям варто пам'ятати про прості правила безпеки у туманну погоду:

Зменшити швидкість руху;

За наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

Під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

Уникати різких маневрів на дорозі.

Попередження для водіїв про погоду

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