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Синоптики попередили українських водіїв про негоду
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Метеорологи повідомили про погіршення ситуації на дорогах через сильні тумани, а також нагадали про правила поведінки для водіїв у таку погоду. Детальніше читайте далі.
Синоптики оголосили важливе попередження для українців з та без авто, відповідно до якого 22 жовтня, у вівторок, на дорогах очікується 1 рівень небезпеки.
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22 жовтня вночі та в першій половині дня в Україні туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий), – повідомили синоптики. Така ж ситуація очікується і в Києві та на Київщині.
Тому водіям варто пам'ятати про прості правила безпеки у туманну погоду:
- Зменшити швидкість руху;
- За наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- Тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- Під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- Уникати різких маневрів на дорозі.
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