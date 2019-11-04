Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі

4 листопада в Україні відчутно потеплішає, однак у кількох областях можливі дощі та сильний вітер. детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 листопада, у понеділок, в Україні прогнозується найтепліша погода серед країн Європи. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж 4-го листопада температура повітря досягне +15+20 градусів! У східних областях – свіжіша погода, +8+13 градусів. Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані – на Півночі, на решті території – без опадів. Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей. Обережно!", – додала вона. У Києві 4 листопада повітря прогріється до +15+17, можливий незначний дощ, а вітер залишиться сильним та поривчастим.

Прогноз погоди на 4 листопада у містах України:

Ужгород +15+17

Львів +16+18

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +16+18

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +16+18

Хмельницький +16+18

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Миколаїв +18+20

Одеса +17+19

Херсон +17+19

Полтава +14+16

Суми +15+17

Харків +14+16

Дніпро +15+17

Запоріжжя +15+17

Донецьк +9+11

Луганськ +9+11

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