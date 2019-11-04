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Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 листопада в Україні відчутно потеплішає, однак у кількох областях можливі дощі та сильний вітер. детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 листопада, у понеділок, в Україні прогнозується найтепліша погода серед країн Європи. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впродовж 4-го листопада температура повітря досягне +15+20 градусів! У східних областях свіжіша погода, +8+13 градусів. Дощі пройдуть на Заході, окремі перелякані на Півночі, на решті території без опадів. Поривчастий, до сильного, вітер ще залишиться у більшості областей. Обережно!", – додала вона. У Києві 4 листопада повітря прогріється до +15+17, можливий незначний дощ, а вітер залишиться сильним та поривчастим.

Прогноз погоди на 4 листопада у містах України:

Погода в Україні 4 листопада: бабине літо і дощі - фото 365772
  • Ужгород +15+17
  • Львів +16+18
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +17+19
  • Херсон +17+19
  • Полтава +14+16
  • Суми +15+17
  • Харків +14+16
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +15+17
  • Донецьк +9+11
  • Луганськ +9+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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