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Рятувальники попередили про погіршення погоди

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В Україні погіршується погода - фото 1
В Україні погіршується погода

У ДСНС повідомили українців про різку зміну погодних умов в країні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили про те, що на початку тижня у більшості областей країни прогнозується погіршення погоди.

І ще: Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні

Через вплив активного циклону 26-27 листопада очікуються снігопади у Львівській, Вінницькій, Чернівецькій, Івано-Франківській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, на півдні Тернопільської, Хмельницької, Дніпропетровській, Харківській, Хмельницької, на півночі Одеської, Миколаївської, Донецької та Луганської областей.

Синоптики попереджають, що у цей час приріст стінового покриву сягне 8-15 см, а на дорогах налипання мокрого снігу та ожеледиця. До того, 27 листопада у центрі та на півдні країни посилиться вітер до 15-20 м/с.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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