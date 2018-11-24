Мороз і сніг: погода 24 листопада в Україні

Погода на сьогодні 24 листопада в Україні

Погода в Україні 24 листопада відзначиться зниженням температури повітря та опадами у вигляді снігу у кількох областях.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, найтепліша погода 24 листопада очікується на Закарпатті – до +1 вночі та до +7 вночі. На заході країни також прогнозуються до 0+2, а також місцями сніг.

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На Житомирщині, Рівненщині сонячно та сухо – до +2, а вночі до -5-6. У центральних областях вночі до -6-7, а вдень до -2-4, а також сонячна погода. На півдні вдень 0+2, а на сході до 0-2 вдень. Найхолодніше на Харківщині до -2-4 морозу вдень. У Києві 24 листопада втримається хмарна погода без опадів до -2-4 вдень.

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