Рятувальники попередили про погіршення погоди

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у п'ятницю, 14 вересня, очікується погіршення погоди по Україні.

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"За даними Укргідрометцентру, вдень 14 вересня у південній частині, на Донеччині та в більшості західних областей грози; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.



Відзначимо, що на сході та півдні очікується до +27+29, а на решті території до +23+26.

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