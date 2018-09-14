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Рятувальники попередили про погіршення погоди

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В Україні грози і шквали - фото 1
В Україні грози і шквали

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у п'ятницю, 14 вересня, очікується погіршення погоди по Україні.

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"За даними Укргідрометцентру, вдень 14 вересня у південній частині, на Донеччині та в більшості західних областей грози; в Херсонській, Запорізькій, Донецькій областях та в Криму місцями сильні дощі, град та шквали 15-20 м/с", йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що на сході та півдні очікується до +27+29, а на решті території до +23+26.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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