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Рятувальники попередили про погіршення погоди

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Рятувальники попередили про погіршення погоди - фото 1

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у кількох областях України.

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"За даними УкрГідрометцентру, 18 серпня в західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях місцями грози, при грозах подекуди град та шквали 15-20 м/с. У м. Києві вдень 18 серпня грози, шквали 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.

Окрім цього, у період 18-20 серпня по всій країні, крім заходу, Вінниччини, Житомирщини та Київщини утримається найвищий рівень пожежної небезпеки.

В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку - фото 270807
В Україні оголошено надзвичайну пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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