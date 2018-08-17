Апокаліптична злива у Львові: шокуючі фото і відео з мережі

17 серпня Львів накрило потужною грозою, що призвело до затоплення кількох вулиць. Місцеві мешканці діляться фото і відео наслідків негоди в соцмережах.

Вдень 17 серпня західна частина України опинилась у полоні потужних дощів з грозами, через що кілька районів міста Львова затопило, а транспорт ледь було видно з-під води. Негода призвела до погіршення ситуації на дорогах, а у передмісті відзначилась градом, побивши дерева. У соцмережах львів'яни публікують фото та відео грози, які нагадують кадри з апокаліптичних фільмів:

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