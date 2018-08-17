Якщо злива застала у дорозі: поради водіям під час грози

Що робити водіям під час зливи

Зібрали прості поради для водіїв, які потрапили під зливу під час поїздки на авто.

На офіційній сторінці МВС в соцмережі Facebook розповіли, що робити водіям, якщо вони потрапили у негоду за кермом. Відзначається, що сильні "апокаліптичні" зливи вже накрили Київ, а також захопили захід країни. Тому у МВС нагадали про ПДР в умовах недостатньої видимості у простому зображенні.

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Правила дорожнього руху в умовах недостатньої видимості:

Під час руху ввімкни обов'язкові для твого типу транспортного засобу світлові пристрої; замість фар ближнього (дального) світла ввімкнути протитуманні фари або використовувати ці світлові пристрої одночасно.

Під час зупинки на дорозі обов'язково ввімкни габаритні або стоянкові ліхтарі, а при вимушеній зупинці – аварійну світлову сигналізацію; за бажанням можеш додатково увімкнути ближнє світло або протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі.

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