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Євробачення

Рятувальники попередили про негоду в Україні

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС розповіли про значне погіршення погодних умов майже по всій країні, а також про наслідки негоди у кількох областях. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 27 лютого, у четвер, в країні продовжує ускладнюватись ситуація з погодою.

Детальніше: Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг

Упродовж доби дощі з мокрим снігом захоплять всі області. Очікується значне посилення вітру на півдні та сході до позначок у 15-20 м/с. Також рятувальники попередили про негоду у гірських районах України.

"27 лютого у високогір’ї Закарпатської області та, внаслідок випадіння опадів у вигляді мокрого снігу, у високогір’ї Івано-Франківської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", – йдеться у повідомленні.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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