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Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг
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27 лютого погоду в країні визначатиме циклон Zehra, тому в більшості областей пройдуть дощі, а місцями навіть мокрий сніг. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.
27 лютого, у четвер, в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Майже всюди прогнозуються дощі, а у західних областях ще й сніжитиме. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, негода принесе ще й зниження температура до +2+6.
"Найтепліше, до квітневих значень, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня – просто співучі +10+15 градусів. На решті території +4+8 градусів. Не забуваємо про вітер. Сильні, до штормових, пориви, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України – помірний, західний та південно-західний, вітер. Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді – задощить аж надвечір, а в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, а ввечері – прояснить", – додала вона.
У Києві 27 лютого також дощитиме, а температура повітря прогріється максимум до +6. Похолодання продовжиться ще до кінця тижня, а вже з 2 березня можна готуватись до нової порції тепла.
Прогноз погоди на 27 лютого у містах України:
- Ужгород +3+6
- Львів +3+5
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +3+5
- Тернопіль +4+6
- Рівне +5+7
- Луцьк +4+5
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +5+7
- Житомир +5+6
- Чернігів +5+7
- Черкаси +6+9
- Миколаїв +6+13
- Одеса +8+15
- Херсон +7+13
- Сімферополь +7+13
- Полтава +4+9
- Суми +3+6
- Харків +3+8
- Дніпро +6+11
- Запоріжжя +5+11
- Донецьк 6+11
- Луганськ +4+11
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