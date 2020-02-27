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Євробачення

Погода в Україні 27 лютого: у яких областях очікується мокрий сніг

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Прогноз на 27 лютого - фото 1
Прогноз на 27 лютого

27 лютого погоду в країні визначатиме циклон Zehra, тому в більшості областей пройдуть дощі, а місцями навіть мокрий сніг. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

27 лютого, у четвер, в Україні очікується значне погіршення погодних умов. Майже всюди прогнозуються дощі, а у західних областях ще й сніжитиме. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, негода принесе ще й зниження температура до +2+6.

"Найтепліше, до квітневих значень, у четвер буде на Сході та Півдні України, а також у більшості центральних областей, окрім Вінниччини. Протягом дня просто співучі +10+15 градусів. На решті території +4+8 градусів. Не забуваємо про вітер. Сильні, до штормових, пориви, передбачаються на Запоріжжі, в Криму, в Миколаївській області, на Донеччині, Луганщині, у Дніпрі та районах. У більшості областей України помірний, західний та південно-західний, вітер. Опади проходитимуть із заходу на схід, тому вдень Схід України ще побуде у сухій погоді задощить аж надвечір, а в західних областях та на Півночі опади ймовірні вранці та вдень, а ввечері прояснить", – додала вона.

У Києві 27 лютого також дощитиме, а температура повітря прогріється максимум до +6. Похолодання продовжиться ще до кінця тижня, а вже з 2 березня можна готуватись до нової порції тепла.

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Прогноз погоди на 27 лютого у містах України:

  • Ужгород +3+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +5+7
  • Луцьк +4+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +5+6
  • Чернігів +5+7
  • Черкаси +6+9
  • Миколаїв +6+13
  • Одеса +8+15
  • Херсон +7+13
  • Сімферополь +7+13
  • Полтава +4+9
  • Суми +3+6
  • Харків +3+8
  • Дніпро +6+11
  • Запоріжжя +5+11
  • Донецьк 6+11
  • Луганськ +4+11

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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