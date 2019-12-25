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Рятувальники попередили по погіршення погоди

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Погіршення погоди - фото 1
Погіршення погоди

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях країни. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що упродовж 24-25 грудня в деяких областях України очікуються опади та сильний вітер.

Більше: Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня

"24-25 грудня у західних областях значні дощі; в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. В Карпатах суттєве ускладнення погодних умов: сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця", – вказано у повідомленні.

Така негода може не лише погіршити рух транспорту на автошляхах, а й зовсім його зупинити. Тому і водіям, і пішоходам варто бути дуже обачними на дорогах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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