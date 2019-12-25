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Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня
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25 грудня в Україні прогнозується погіршення погодних умов у кількох областях, а надалі варто готувати до похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
25 грудня, у середу, частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а вже з 27 грудня температура повітря відчутно знизиться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня передбачається +3+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів. У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів", – зазначила вона. За словами синоптика, вже 27-28 грудня, майже по всій країні температура знизить до +3 -4. Тому не варто нехтувати зимовим одягом, шапками та рукавицями.
Прогноз погоди на 25 грудня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів 0+2
- Чернівці +1+3
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +1+3
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +2+4
- Житомир +3+5
- Чернігів +4+6
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +5+7
- Одеса +6+8
- Херсон +6+8
- Сімферополь +7+9
- Полтава +3+5
- Суми +3+5
- Харків +3+5
- Дніпро +4+6
- Запоріжжя +5+7
- Донецьк +5+7
- Луганськ +3+5
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