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Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

25 грудня в Україні прогнозується погіршення погодних умов у кількох областях, а надалі варто готувати до похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 грудня, у середу, частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а вже з 27 грудня температура повітря відчутно знизиться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня передбачається +3+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів. У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів", зазначила вона. За словами синоптика, вже 27-28 грудня, майже по всій країні температура знизить до +3 -4. Тому не варто нехтувати зимовим одягом, шапками та рукавицями.

Прогноз погоди на 25 грудня у містах України:

Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня - фото 376111
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +1+3
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +6+8
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +3+5
  • Суми +3+5
  • Харків +3+5
  • Дніпро +4+6
  • Запоріжжя +5+7
  • Донецьк +5+7
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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