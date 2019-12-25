Погода в Україні на католицьке Різдво: прогноз на 25 грудня

25 грудня в Україні прогнозується погіршення погодних умов у кількох областях, а надалі варто готувати до похолодання. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

25 грудня, у середу, частину країни накриють дощі з мокрим снігом, а вже з 27 грудня температура повітря відчутно знизиться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"25 грудня в Україні очікуються дощі, в західних областях – з мокрим снігом. Температура повітря протягом дня передбачається +3+8 градусів, на Півдні +7+12 градусів. У Києві у середу пройде дощ, вдень буде близько +7 градусів", – зазначила вона. За словами синоптика, вже 27-28 грудня, майже по всій країні температура знизить до +3 -4. Тому не варто нехтувати зимовим одягом, шапками та рукавицями.

Прогноз погоди на 25 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +1+3

Вінниця +3+5

Хмельницький +2+4

Житомир +3+5

Чернігів +4+6

Черкаси +4+6

Миколаїв +5+7

Одеса +6+8

Херсон +6+8

Сімферополь +7+9

Полтава +3+5

Суми +3+5

Харків +3+5

Дніпро +4+6

Запоріжжя +5+7

Донецьк +5+7

Луганськ +3+5

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