Погода на Новий Рік 2020: з'явився прогноз синоптиків на 1 січня

Вже відомо, чи буде сніг 1 січня в Україні. Дізнайтеся прогноз від народного синоптика Леоніда Горбаня на Новий рік.

В Україні на період святкування Нового року очікується сніжна погода з невеликими морозами. Можна стверджувати, що це буде справжня зимова погода.

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Варто зауважити, що потепління та відлига у грудні будуть короткотривалими й потім повернуться морози. Проте вони не будуть серйозними.

Починаючи з 13 грудня й до кінця місяця будуть суцільні морози, а відлиги не передбачається. Нічні температури будуть -9...- 6, а під кінець місяця з 22 грудня сильніше, -13...- 11. Також будуть опади – хороший сніг 22-24 грудня і 28-30 грудня.

За словами синоптика Любомира Горбаня, під Новий рік нічна температура буде -5...-4, земля буде повністю вкрита снігом.

"А 1-23 січня – суцільні морози. 1-10 січня буде -13...-11, потім температура знизиться на 2-3 градуси до -15. А 18-23 січня буде -22...-20", – зазначив Горбань.

Сніг потрібно очікувати 1, 3, 8, 10, 14, 15 січня. Відлига почнеться з 25 січня й до кінця місяця. Буде дощ зі снігом. – додав синоптик.

Цікаво, що багато експертів стверджують, що до кінця 21 століття зимова погода в Україні скоротиться на місяць. Причина – швидкі темпи глобального потепління.

Погодні прикмети на Новий рік

Погода на 1 січня свідчить про те, якою буде погода в липні.

Якщо в цей день сухо та морозяно – літо буде сухе та жарке. Не буде багато грибів.

буде сухе та жарке. Не буде багато грибів. Снігопад з морозом – ознака дощового липня .

. Багато довгих бурульок , які звисають дуже щільно одна до одної, – щедрий врожай . Про гарний врожай свідчить також зоряна ніч на Новий рік.

, які звисають дуже щільно одна до одної, – щедрий . Про гарний врожай свідчить також зоряна ніч на Новий рік. Якщо зранку 1 січня на деревах є іній – рік буде врожайним. Немає – голодний рік.

– рік буде врожайним. Немає – голодний рік. Якщо до обіду погода похмура, а після – ясна, то у прийдешньому році краще сіяти пізніше, ніж зазвичай.

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