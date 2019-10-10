Рятувальники озвучили важливі поради для українців

У ДСНС нагадали про правила, як уникнути пожежі вдома у холодний сезон, коли активно використовують різні способи опалення. Детальніше дізнавайтесь у нашій статті.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій вкотре проводять профілактичні розмови та нагадування українцям. Річ у тому, що з початку року в Україні у житлових секторах виникало більш як 23 тисячі пожеж, у яких загинули майже 1 300 осіб. Тому рятувальники продовжують ділитись порадами, як уникнути появи вогню у домівці під час опалювального сезону.

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Правила опалювального сезону для українців:

Під час обігріву пічним опаленням, перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону, потрібно очищати димоходи та печі від сажі. Не рідше одного разу на три місяці;

Відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м;

При користуванні електрообігрівачів, їх не можна залишати біля речей та предметів, що під дією високих температур можуть зайнятись;

У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;

Стежте за станом та справністю електромережі;

Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;

Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!

"Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", – наголошують у ДСНС.

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