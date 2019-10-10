Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День захисника України Олександр Усик

Рятувальники озвучили важливі поради для українців

  • 11
Правила опалювального сезону - фото 1
Правила опалювального сезону

У ДСНС нагадали про правила, як уникнути пожежі вдома у холодний сезон, коли активно використовують різні способи опалення. Детальніше дізнавайтесь у нашій статті.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій вкотре проводять профілактичні розмови та нагадування українцям. Річ у тому, що з початку року в Україні у житлових секторах виникало більш як 23 тисячі пожеж, у яких загинули майже 1 300 осіб. Тому рятувальники продовжують ділитись порадами, як уникнути появи вогню у домівці під час опалювального сезону.

І ще: Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається

Правила опалювального сезону для українців:

  • Під час обігріву пічним опаленням, перед початком, а також впродовж усього опалювального сезону, потрібно очищати димоходи та печі від сажі. Не рідше одного разу на три місяці;
  • Відстань від печі до меблів, шаф та іншого обладнання повинна бути не менше 0,7 м, а від топкових отворів – не менше 1,25 м;
  • При користуванні електрообігрівачів, їх не можна залишати біля речей та предметів, що під дією високих температур можуть зайнятись;
  • У разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, тощо;
  • Стежте за станом та справністю електромережі;
  • Намагайтесь уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності;
  • Не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
  • При виникненні пожежі негайно викликайте вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина у цій ситуації має вирішальне значення!

"Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню", – наголошують у ДСНС.

via GIPHY

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі фільми з Хоакіном Феніксом: топ 10 ролей актора, який зіграв Джокера
  • 08 жовтня, 17:00
  • 609
Volkswagen завдав збитків Радіо МАКСИМУМ: деталі справи
  • 02 жовтня, 14:45
  • 295
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1815175
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Україна