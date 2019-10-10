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Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

10 жовтня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а опадів у вигляді дощу поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 жовтня, у четвер, повітря вдень прогріється до +14+20, а найсвіжіше буде на заході – до +12+16. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні. Між іншим, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного. У Києві можна буде розщепнути верхній ґудзик пальто і навіть два – вдень очікується потепління до +16+18 градусів. Може бути хмарненько, проте без істотних опадів. При такій температурі повітря рвучкий південно-західний вітер створюватиме ілюзію весняної погоди", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 10 жовтня у містах України:

Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається - фото 360599
  • Ужгород +13+15
  • Львів +14+16
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +15+17
  • Тернопіль +15+17
  • Рівне +14+16
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +16+18
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +17+19
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Полтава +16+18
  • Суми +15+17
  • Харків +15+17
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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