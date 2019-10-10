Погода в Україні 10 жовтня: бабине літо повертається

10 жовтня в Україні поступово почне підійматись температура повітря, а опадів у вигляді дощу поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

10 жовтня, у четвер, повітря вдень прогріється до +14+20, а найсвіжіше буде на заході – до +12+16. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook

"Дощі можливі на Заході України, вздовж північного кордону, а на решті території суттєві опади малоймовірні. Між іншим, південно-західний вітер може бути поривчастим, часом до сильного. У Києві можна буде розщепнути верхній ґудзик пальто і навіть два – вдень очікується потепління до +16+18 градусів. Може бути хмарненько, проте без істотних опадів. При такій температурі повітря рвучкий південно-західний вітер створюватиме ілюзію весняної погоди", – зазначила вона.

Прогноз погоди на 10 жовтня у містах України:

Ужгород +13+15

Львів +14+16

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +15+17

Тернопіль +15+17

Рівне +14+16

Луцьк +13+15

Вінниця +18+20

Хмельницький +16+18

Житомир +16+18

Чернігів +15+17

Черкаси +17+19

Миколаїв +19+21

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Полтава +16+18

Суми +15+17

Харків +15+17

Дніпро +17+19

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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