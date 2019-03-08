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8 березня Серіал Школа Серіал Кріпосна

Рятувальники оригінально привітали українок з 8 березня: відео

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Рятувальники привітали українок - фото 1
Рятувальники привітали українок / mvs.gov

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій дуже зворушливо привітали українських жінок з 8 березня. Ролик опублікували на сторінці ДСНС в Facebook.

На відео видно, як чоловіки намагаються привітати жінок. Вони довго вибирають привітання. Думають, привітати хором чи заспівати пісню. Починається метушня: у оператора довго не вдається зняти якісне відео, а іншим чоловікам заважали діти, бабуся, роми і навіть гра в футбол.

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Однак, трохи соромлячись, рятувальники станцювали запальний танець під мікс популярних композицій. Чоловіки синхронно рухалися, посміхалися і подарували всім жінкам своє серце.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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