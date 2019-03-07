Привітання з 8 березня в прозі: гарні поздоровлення своїми словами

Привітання з 8 березня 2019 у прозі українською мовою – у нашій добірці! Зібрали для вас красиві побажання своїми словами та прикольні вітання прозою, якими можна поздоровити найдорожчих жінок.

Проза – чудовий варіант для привітання з Міжнародним жіночим днем, адже поздоровлення своїми словами на 8 березня особливо щирі та теплі. Не лінуйтеся пошукати оригінальні побажання мамі, дівчині, дружині, подрузі, сестрі чи колезі, адже ваші найрідніші жінки заслуговують на гарний текст.

До теми: Картинки з 8 березня: оригінальні листівки та відкритки

Підготували найкращі вітання на українській мові, які потішать ваших дорогих дам у свято.

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Зі святом весни, чарівності, краси і жіночності! Нехай кожен день буде таким, як цей: наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. З 8 березня, милі дами!

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Дорогі жінки, вітаємо вас з Міжнародним жіночим днем! Бажаємо вам тепла і любові в серцях, чудового настрою і прекрасного самопочуття. Будьте красиві, щасливі, даруєте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження. Ви – чарівні!

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Найніжніший та найсвітліший день в році – 8 березня! Початок весни, початок життя в природі, перше тепло. Дорогі жінки, нехай це тепло оселиться у ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає, а початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті! Зі святом!

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Дорогі наші жінки, найпривабливіші і найдобріші! Любі наші дружини, дочки, матері, тещі, подруги і всі-всі представниці прекрасної статі! Вітаємо вас з днем 8 березня! Бажаємо, щоб ваші серця належали тим, хто любить і обожнює вас, щоб кожен день ви відчували турботу, відданість, вірність, допомогу і підтримку! Кохайте самі і будьте завжди коханими, залишайтеся такими ж неповторними, ніжними і теплими! Щастя вам, радості й удачі завжди і в усьому!

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Вітаю зі святом жіночої краси і чарівності, весняного натхнення і світлої радості! У день 8 березня від щирого серця бажаю постійного відчуття щастя, щоденної радості в душі, чарівних почуттів любові і ніжності, хорошого настрою і впевненості в собі!

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Вітаю з 8 березня, наші найпрекрасніші дами! Весняного настрою по житті, купу позитивних емоцій, оригінальних подарунків і неймовірних вражень! Нехай вас оточує тільки тепло, турбота і справжнє кохання, адже ви гідні тільки найкращого!

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У цей чарівний жіночий день вітаю тебе зі святом 8 березня! Бажаю тепла, радості та оптимізму в кожному дні. Нехай твоя краса ніколи не проходить, нехай в душі завжди панує вічна весна, а на обличчі сяє сонячна усмішка і зігріває всіх ніжними променями.

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Нехай 8 березня в твоєму серці оселиться радісний весняний настрій, і залишиться там на весь рік. Нехай паморочиться голова від уваги і компліментів чоловіків, нехай збуваються бажання, надії і мрії!

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Бажаю тобі в це свято щирих поздоровлень і незабутніх емоцій, довгоочікуваних зізнань і пропозицій, а також усмішок і хорошого настрою. Нехай кожен день буде схожий на 8 березня, дарує прекрасні події і тільки чесних людей на життєвій дорозі. Цілую й обіймаю!

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У це весняне свято усмішок хочеться побажати завжди літати, як ластівка, бути такою ж ніжною, але одночасно пробивною і цілеспрямованою, як пролісок, цвісти і пахнути, як троянда, наповнювати всіх радістю і натхненням, як легкий вітерець!

Картинка з 8 березня

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Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, запаморочливої кар'єри, фінансової стабільності, яскравих вражень, щасливих усмішок і багато-багато таких чарівних днів, як сьогоднішнє свято – 8 березня!

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У світле свято 8 березня я бажаю тобі 8 вельми необхідних речей: миру в сім'ї, спокою в душі, здоров'я в тілі, радості в очах, любові в серці, легкості в ногах, приємних слів у вухах і красивих квітів в руках! І нехай ця вісімка буде постійною життєвою супутницею!

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Вітаю тебе з 8 березня! За твою ангельську красу, за незрівнянну чарівність, за справжню жіночність, за всі ці якості! Бажаю весняного настрою і позитиву у всьому! Нехай удача не перестає тобі усміхатися! Нехай чудеса стаються частіше і роблять твоє життя казковим!

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З Міжнародним жіночим днем! Нехай весна цвіте не тільки на вулиці, але і в душі, а краса радує всіх оточуючих. Щастя тобі, благополуччя і гармонії. Бажаю, щоб всі твої дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в твоєму домі завжди було затишно і тепло. Нехай в твоєму житті все буде так, як ти сама захочеш!

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Весна і жінка – однієї природи! Хвилюючі, запаморочливі і ніжні! Так нехай же в цей день хвилюються тільки чоловічі серця, голова паморочиться від пристрасті, а ніжністю світяться дорогі і люблячі очі. З 8 березня!

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Любі жінки! Вітаю вас з 8 березня! Це красиве свято на початку весни приходить до нас, коли все оживає та розквітає. Нехай у вашому житті буде вічна весна, нехай яскраво світить сонце, нехай співають птахи, а дні будуть світлими і безхмарними. Усмішок, гарного настрою, радості, щастя!

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Дозвольте вас привітати зі святом весни, краси і любові – з 8 березням! Нехай сьогодні ваша душа до країв наповниться світлом, теплом і радістю від щирих побажань, ніжних квітів, приємних подарунків! Нехай ластівки зів'ють гнізда над вашими вікнами і принесуть у ваш дім благополуччя і взаєморозуміння, а перші промені весняного сонечка вкажуть на щасливу стежку вашій долі!

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Красуня-весна ступила на поріг, і разом з нею прийшло чарівне свято – 8 березня, Міжнародний жіночий день! Милі дами, відкладіть сьогодні всі домашні справи і дозвольте чоловікам довести вам, що ви є сенсом їхнього життя і найдорожчим подарунком долі!

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Вітаємо вас зі святом! Від щирого серця бажаємо в цей день теплоти перших сонячних променів, багато радісних сюрпризів і неповторних компліментів від сильної статі, які розфарбують ваше життя яскравими барвами. А також поспішаємо побажати відмінного настрою і енергії, якої б вистачило на цілий рік без підзарядки – до наступного 8 березня!

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У день 8 березня від щирого серця бажаємо, щоб кожен день приносив тобі тільки радість, у всіх справах супроводжував успіх, здоров'я було міцним, як сталь, рідні та близькі дарували тобі турботу, кохані люди – тепло. Нехай виправдаються всі надії, забудуться невдачі і відкриються шляхи до нових можливостей!

Вітальна листівка на свято жінки

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У жінок хороший зір, адже тільки вони можуть серед копиці волосся побачити один маленький сивий волосок і зіпсувати собі й іншим настрій. У жінок стійкий характер, адже вони можуть терпіти біль при епіляції чи вищипуванні брів. У жінок величезна витримка, адже тільки вони можуть залишатися спокійними, коли на повен голос кричить дитина. Тільки у жінок є здатність плакати, сміятися і виносити мізки одночасно. І, нарешті, у жінок величезне серце, яке може полюбити чоловіка, що розкидає всюди речі, володіє академічним хропінням і голиться у свята! З 8 березня вас, дорогі наші половинки!

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Милі дами, нехай добрий чарівник в день 8 березня виконає три ваших найпотаємніших бажання: їсти солодощі і не поправлятися, носити високі підбори і не втомлюватися, і, головне, – зустріти принца, хай не на білому коні, але такого, щоб зміг втілити в життя тисячу інших ваших заповітних бажань!

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Кажуть, у моді зараз природна краса. І 8 березня я хочу побажати тобі завжди бути такою приголомшливою, як сама природа: стрункою, як береза, гнучкою, як лоза, красивою, як троянда, і шикарною, як орхідея. І нехай поруч з тобою буде не самозакоханий нарцис, а турботливий садівник, який прекрасно знає, що якщо не доглядати і не піклуватися про квітку, то навіть ніжна лілія може перетворитися в колючий кактус!

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Нехай восьме березня подарує не тільки любов, чоловічу увагу і красиві квіти, а й щось дорогоцінне. Відомо, що найкращі друзі дівчат – це діаманти. Виходячи з цієї відомої істини, бажаю побільше друзів. Адже іноді діаманти – це близькі люди, а не рідкісні прозорі камені!

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Радісні почуття переповнюють серця всіх справжніх лицарів, адже тільки заради вашого свята 8 березня, дорогі жінки, вони прокинулися сьогодні на годину раніше, здійснили подвиг на кухні у вигляді приготовленої яєчні та кави!

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Хочу побажати, щоб сьогодні, 8 березня, банк втратив дані про ваш кредит, щоб розцвів той кактус, що обіцяє це зробити вже десять років, щоб прийшла стара подруга, з якою ви посварилися багато років тому, і сказала, що була не права. А найголовніше, щоб коханий чоловік в черговий раз зізнався у вічній любові!

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Бажаю сьогодні виявити, що улюблена спідниця стала великою, а значить, можна побалувати себе тортом і забути про дієту! Милі, ніжні і рідні! Не переживайте через дрібниці, ми вас любимо з усіма вашими кілограмами, тільки б очі блищали щастям!

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Прихід 8 березня означає, що квіти вже затівають парад краси. Я бажаю, щоб з ними наввипередки розцвіла твоя сонячна усмішка ;)

Мамі від дочки

Дорога матусю, вітаю з 8 березня! Бажаю тобі весняного настрою, вічної молодості, нескінченного щастя і міцного здоров'я. Нехай всі квіти світу розквітають для тебе, а на обличчі завжди красується усмішка. З любов'ю, твоя дочка!

Для мами від сина

Матусю моя рідна! Ти – найкраща в світі жінка, зразок ідеалу. Твої руки – найніжніші, твій суп – найсмачніший, а твій голос – сильніший за будь-яке заспокійливе. Вітаю тебе зі святом, рідна, і бажаю міцного здоров'я і справжнього жіночого щастя. Ніколи не турбуйся і не хвилюйся, я буду завжди поруч!

Бабусі

Рідна моя бабусю! Нехай цей весняний день принесе тобі багато тепла, доброти, душевності. Спасибі тобі за ласку, любов, щиру підтримку і допомогу. Бажаю тобі здоров'я, бадьорості духу, хорошого настрою і впевненості в завтрашньому дні! Живи довго, дорога, на радість собі і оточуючим!

Подрузі

Зі святом весни тебе, мила моя подруга! У Міжнародний жіночий день хочеться тобі побажати завжди залишатися справжньою жінкою. Нехай серце прискорено б'ється від любові, очі сяють від щастя, а губи болять тільки від поцілунків. Залишайся завжди такою ж вірною подругою і доброю людиною. Від щирого серця бажаю тобі, моя хороша, здоров'я, життєвого везіння і успіху. Будь щаслива і кохана!

Для найкращої подруги

Ти – не тільки мій психолог, а й вірний супутник, який супроводжує мене в горі і в радості. У цей весняний ніжний день я хочу побажати тобі простого жіночого щастя, адже ти його справді заслужила. Ще я хочу, щоб твоя краса ніколи не в'яла, а життя наповнювали лише позитивні моменти. З 8 березня, моя дорогоцінна, нехай все в тебе буде добре!

Сестрі

Моя хороша, мила сестричко, вітаю тебе з 8 березня! Дуже хочу, щоб ти сяяла, як довгоочікуване весняне сонечко. Щоб кожен день був сповнений добра, надії і любові. Нехай все твоє життя буде світлим і легким. Великих тобі успіхів, цілую!

Коханій дівчині

З 8 березня тебе, моя люба! Будь завжди такою ж чарівною і доброю, як в цей день. Усміхайся частіше, адже твоя усмішка зігріває моє серце. Нехай світ навколо виблискує весняними барвами і відбивається в твоїх бездонних очах, у які я закоханий до нестями!

Для дівчини

Моя рідна! Поспішаю привітати тебе з жіночим днем і від усього серця подякувати тобі за те, що ти є в моєму житті, адже без тебе воно було б нудним і прісним. Бажаю тобі тільки гарного настрою, а також здійснення мрій і виняткових успіхів у досягненні цілей! Ти найкраща!

Дружині

Кохана, вітаю тебе з 8 березня! Бажаю, щоб ти була такою ж чарівною і ніжною, як весна. Нехай твоя краса з кожним роком стає все яскравішою. Нехай всі твої бажання здійснюються. Я тебе люблю!

Колегам

Дорогі наші жінки, терплячі колеги! Вітаємо вас з днем 8 Березня! Бажаємо вам сонячних усмішок, радості в душі, любові в серці, відмінного настрою, міцної і вірної дружби, а також великої й неземної любові! Кохайте і будьте коханими! Нехай вас цінують на роботі, підвищують зарплату і видають премію частіше!

Колезі по роботі

Вітаю з Міжнародним жіночим днем і хочу побажати в це свято поваги і розуміння від колег, любові й турботи від рідних сердець, задоволення і насолоди від життя, приємних сюрпризів та добрих подарунків від долі. Бажаю справжнього жіночого щастя!

Вчителям від дітей

Дорога і улюблена наша, ми вітаємо Вас з Міжнародним весняним жіночим днем! Дякую за Вашу працю і турботу про нас, за знання, які Ви нам даєте. Нехай ніколи смуток не торкається Ваших очей, нехай тільки радість оточує Вас в житті! Щоб робота приносила тільки задоволення. Щастя, здоров'я і побільше квітів Вам в цей чудовий день!

Для вчителів від батьків учнів

Шановна наставнице наших дітей, ми Вас сердечно вітаємо з 8 березня. Від імені всіх батьків бажаємо Вам великого терпіння, неймовірних сил, міцного здоров'я і незгасного світла Вашої краси і доброти. Нехай у Вашому житті завжди, а не тільки сьогодні, буде багато прекрасних квітів, щасливих усмішок, радісних емоцій і приємних компліментів!

Вчительці від учня

Дорога вчителько, вітаю Вас з 8 Березня і хочу побажати Вам здоров'я, успіху, достатку, любові і щастя! Залишайтеся завжди ніжною, як мімоза, неповторною, як троянда, і чудовою, немов орхідея!

Зі святом восьмого березня!

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