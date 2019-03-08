У 8 березня є свої стандарти: Потап зачитав реп для українок

Відомий український репер і продюсер Потап одним з перших вирішив привітати українських жінок зі святом весни і краси. Співак натякнув чоловікам, які подарунки хочуть їхні другі половинки на 8 березня.

Рано вранці, одягнувши замшеву куртку з бахромою на голе тіло репер зачитав для жінок вітальні рядки у властивому йому стилі, а відео виклав на своїй сторінці в Instagram. Всім жінкам він побажав весни до нескінченності, а чоловікам нагадав, які подарунки варто подарувати коханим.

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Підписниці подякували за оригінальне привітання від кумира і весняний настрій.

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