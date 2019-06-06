Рятувальники оголосили важливе попередження

У ДСНС розповіли про різку зміну погоди у кількох областях країни, а також про наслідки негоди. Читайте детальніше про негоду далі.

У прес-службі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погодних умов у частині країни 6 червня, у четвер.

Детальніше: Погода в України: прогноз на 6 червня по містах

6 червня в більшості областей місцями грози, у центральних та західних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с, – йдеться у повідомленні.

Рятувальники також попередили, що у період з 6 по 8 червня на лівих притоках Дністра очікується відчутний підйом рівнів води, тому на Тернопільщині, Вінниччині та Хмельниччині можливий вихід за заплаву чи поява значних місцевих стоків.

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