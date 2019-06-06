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Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах

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Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

6 червня в Україні поменшає дощів з грозами, а в частині областей буде спекотно та малохмарно. Детально про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 червня, у четвер, майже по всій країні пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град та сильний вітер. Лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині втримається тепла та сонячна погода. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +26+31.

У Києві 6 червня періодичні дощі чергуватимуться з проясненням, вдень до +26+28.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах - фото 332191
  • Ужгород +24+26
  • Львів +24+26
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +25+27
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +25+27
  • Херсон +27+29
  • Полтава +27+29
  • Суми +26+28
  • Харків +30+32
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +29+31

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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