Погода в Україні: прогноз на 6 червня по містах

6 червня в Україні поменшає дощів з грозами, а в частині областей буде спекотно та малохмарно. Детально про погоду сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 6 червня, у четвер, майже по всій країні пройдуть дощі з грозами, місцями можливий град та сильний вітер. Лише на Сумщині, Харківщині, Луганщині та Донеччині втримається тепла та сонячна погода. Середня температура вдень коливатиметься на рівні +26+31.

У Києві 6 червня періодичні дощі чергуватимуться з проясненням, вдень до +26+28.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Ужгород +24+26

Львів +24+26

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +24+26

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +25+27

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +25+27

Миколаїв +27+29

Одеса +25+27

Херсон +27+29

Полтава +27+29

Суми +26+28

Харків +30+32

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +31+33

Луганськ +29+31

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет