Рятувальники оголосили важливе попередження

У ДСНС розповіли про погіршення ситуації з погодою майже по всій Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 28 листопада, у середу, погіршать погодні умови.

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"За даними УкрГідрометцентру, 28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с. Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах", – попереджають рятувальники.

До того ж, у період з 28 по 30 листопада на річках країни посиляться льодові явища. Будьте обачними!

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