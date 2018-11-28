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Рятувальники оголосили важливе попередження

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС розповіли про погіршення ситуації з погодою майже по всій Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що 28 листопада, у середу, погіршать погодні умови.

І ще: Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада

"За даними УкрГідрометцентру, 28 листопада на дорогах більшості областей країни ожеледиця, у південній та східній частині пориви вітру 15-20 м/с. Погодні умови можуть зумовити порушення руху транспорту на автомобільних дорогах", – попереджають рятувальники.

До того ж, у період з 28 по 30 листопада на річках країни посиляться льодові явища. Будьте обачними!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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