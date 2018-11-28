Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада

Погода на сьогодні 28 листопада в Україні

28 листопада в Україні очікується зменшення кількості опадів та поступове зниження температури повітря.

28 листопада, у середу, у більшості областей країні прогнозується суха погода, відповідно до даних Укргідрометцентру. Середня температура повітря втримається на рівні -2-5 вдень та до -6-8 вночі. Найтепліша погода втримається на Закарпатті - 0+2, а найхолодніше на сході -3-5.

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У Києві 28 листопада втримається хмарна погода до -3-5 вдень та до -7-9 вночі.

Детальний прогноз погоди 28 листопада по містах:

Ужгород 0+2

Львів -2-4

Чернівці -3-5

Івано-Франківськ -3-5

Тернопіль-2-4

Рівне -2-4

Луцьк -2-4

Вінниця -2-4

Хмельницький -2-4

Житомир -2-4

Чернігів -2-4

Черкаси -2-4

Миколаїв -1-3

Одеса -1-3

Херсон -1-3

Полтава -3-5

Суми -3-5

Харків -2-4

Дніпро -2-4

Запоріжжя -1-3

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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