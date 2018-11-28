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Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада

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Погода на сьогодні 28 листопада в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 28 листопада в Україні

28 листопада в Україні очікується зменшення кількості опадів та поступове зниження температури повітря.

28 листопада, у середу, у більшості областей країні прогнозується суха погода, відповідно до даних Укргідрометцентру. Середня температура повітря втримається на рівні -2-5 вдень та до -6-8 вночі. Найтепліша погода втримається на Закарпатті - 0+2, а найхолодніше на сході -3-5.

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У Києві 28 листопада втримається хмарна погода до -3-5 вдень та до -7-9 вночі.

Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада - фото 291594

Детальний прогноз погоди 28 листопада по містах:

  • Ужгород 0+2
  • Львів -2-4
  • Чернівці -3-5
  • Івано-Франківськ -3-5
  • Тернопіль-2-4
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -2-4
  • Чернігів -2-4
  • Черкаси -2-4
  • Миколаїв -1-3
  • Одеса -1-3
  • Херсон -1-3
  • Полтава -3-5
  • Суми -3-5
  • Харків -2-4
  • Дніпро -2-4
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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