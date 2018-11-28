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Морозно та сухо: погода в Україні 28 листопада
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28 листопада в Україні очікується зменшення кількості опадів та поступове зниження температури повітря.
28 листопада, у середу, у більшості областей країні прогнозується суха погода, відповідно до даних Укргідрометцентру. Середня температура повітря втримається на рівні -2-5 вдень та до -6-8 вночі. Найтепліша погода втримається на Закарпатті - 0+2, а найхолодніше на сході -3-5.
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У Києві 28 листопада втримається хмарна погода до -3-5 вдень та до -7-9 вночі.
Детальний прогноз погоди 28 листопада по містах:
- Ужгород 0+2
- Львів -2-4
- Чернівці -3-5
- Івано-Франківськ -3-5
- Тернопіль-2-4
- Рівне -2-4
- Луцьк -2-4
- Вінниця -2-4
- Хмельницький -2-4
- Житомир -2-4
- Чернігів -2-4
- Черкаси -2-4
- Миколаїв -1-3
- Одеса -1-3
- Херсон -1-3
- Полтава -3-5
- Суми -3-5
- Харків -2-4
- Дніпро -2-4
- Запоріжжя -1-3
- Донецьк -1-3
- Луганськ -1-3
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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