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Рятувальники оголосили важливе попередження

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В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 1
В Україні оголошено пожежну небезпеку

У ДСНС попередили про небезпечні наслідки спекотної погоди у кількох областях України.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що у частині країни втримається найвища небезпека пожеж через тривалу спеку.

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За даними УкрГідрометцентру, 10 вересня у східних, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки, – йдеться у повідомленні.

Відзначимо, що 10 вересня, у понеділок, майже у всіх областях пройдуть періодичні дощі, а температура знизиться до +17+23. Найтепліша погода очікується на сході країни +25.

В Україні оголошено пожежну небезпеку - фото 275086
В Україні оголошено пожежну небезпеку

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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