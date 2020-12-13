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Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв

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Погіршення ситуації на дорогах - фото 1
Погіршення ситуації на дорогах

У ДСНС попередили про погіршення ситуації на дорогах через складні погодні умови. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 13 грудня, майже по всій країні крім південно-східних областей, на дорогах очікується ожеледиця.

І ще: Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю

"На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Увага! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!", – йдеться у повідомленні. Також рятувальники попередили про ранкові тумани, які також ускладнять ситуацію для водіїв.

Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв - фото 438885

Як безпечно їхати на авто під час ожеледиці:

  • Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • Зважайте на попередження відповідних служб.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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