Рятувальники оголосили важливе попередження для водіїв

У ДСНС попередили про погіршення ситуації на дорогах через складні погодні умови. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 13 грудня, майже по всій країні крім південно-східних областей, на дорогах очікується ожеледиця.

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"На Київщині також утримається ожеледь, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий). Увага! Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць!", – йдеться у повідомленні. Також рятувальники попередили про ранкові тумани, які також ускладнять ситуацію для водіїв.

Як безпечно їхати на авто під час ожеледиці:

Дотримуйтесь дистанції між автомобілями;

Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;

Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;

Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;

Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;

Зважайте на попередження відповідних служб.

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