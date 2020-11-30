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Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

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якою буде погода у грудні

Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у грудні, у перший місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли буде похолодання та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у грудні 2020.

Вже відомий прогноз погоди на грудні в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям варто годуватися до похолодання у грудні, адже це вже початок зими. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у перший місяць зими буде трохи вище за дані попередніх років, а от опадів буде трохи менше за норму.

І ще: Гороскоп на грудень 2020: прогноз на цей місяць для знаків Зодіаку

Цьогоріч в Україні у грудні середньомісячна температура коливатиметься у межах 3 градусів морозу – 2 градусів з позначкою "+". У гірських місцевостях цей температурний показник опускається нижче. Це вище за середні багаторічні значення. Загалом кліматична характеристика для грудня не є дещо аномальною – температура очікується на 1-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 32-82 мм, а в горах – до 132 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.

Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць - фото 436507
Також ймовірні заморозки на поверхні ґрунту наприкінці місяця, крім південних та більшості центральних областей. На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року. У грудні ймовірні сильний вітер, хуртовини, налипання мокрого снігу, під час відлиг – тумани та ожеледь.
За даними синоптиків, українці повинні готуватися до поступового просування зими, адже осінь вже минула. Варто звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може задувати холодний вітер й цим самим спричиняти дискомфорт.

До теми: Місячний календар стрижок на грудень 2020: дні, коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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