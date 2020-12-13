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Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

13 грудня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, лише у кількох областях не очікуються дощі та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 грудня, у неділю, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Винятком стануть східні області, а також Херсонщина і Ужгород, де переважатиме малохмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від 0 до +4. Лише на півдні до +7+9 тепла.

У Києві 13 грудня також сніжитиме, а повітря вдень прогріється до позначок 0+2.

Прогноз погоди на 13 грудня у містах України:

Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю - фото 438874
  • Ужгород +2+4
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +1+3
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +1+3
  • Чернігів+1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +7+9
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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