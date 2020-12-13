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Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю
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13 грудня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, лише у кількох областях не очікуються дощі та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 грудня, у неділю, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Винятком стануть східні області, а також Херсонщина і Ужгород, де переважатиме малохмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від 0 до +4. Лише на півдні до +7+9 тепла.
У Києві 13 грудня також сніжитиме, а повітря вдень прогріється до позначок 0+2.
Прогноз погоди на 13 грудня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів +3+5
- Чернівці +3+5
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +1+3
- Рівне +3+5
- Луцьк +3+5
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +1+3
- Чернігів+1+3
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +5+7
- Одеса +7+9
- Херсон +7+9
- Сімферополь +10+12
- Полтава +2+4
- Суми +1+3
- Харків 0+2
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +7+9
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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