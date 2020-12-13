Погода в Україні 13 грудня: точний прогноз на неділю

13 грудня в Україні переважатиме волога та хмарна погода, лише у кількох областях не очікуються дощі та мокрий сніг. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 13 грудня, у неділю, майже по всій країні прогнозуються опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Винятком стануть східні області, а також Херсонщина і Ужгород, де переважатиме малохмарна погода. Середня температура повітря коливатиметься на рівні від 0 до +4. Лише на півдні до +7+9 тепла.

У Києві 13 грудня також сніжитиме, а повітря вдень прогріється до позначок 0+2.

Прогноз погоди на 13 грудня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +1+3

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +1+3

Чернігів+1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +5+7

Одеса +7+9

Херсон +7+9

Сімферополь +10+12

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +7+9

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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