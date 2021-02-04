Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Голос країни

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

  • 1
Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про наслідки різкої зміни погодних умов в Україні. Детальніше про негоду читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили, що через відлигу та опади у вигляді дощу на Закарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях очікується підвищення рівнів води. Місцями можливі підтоплення, але рівень небезпеки невисокий.

Більше: Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер

До того ж, потепління погіршило ситуацію у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, тож там залишається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців - фото 446260

Також рятувальники попередили, що 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с, тому водіям варто бути дуже обачними на дорогах, а також уникати паркування поблизу дерев.

Читайте також: Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася сексуальна ангел Victoria's Secret Роузі Хантінгтон-Вайтлі: фото 18+
  • 28 cічня, 16:20
  • 998
Чого не можна робити при запуску двигуна у мороз: найпоширеніші помилки майже усіх водіїв
  • 20 cічня, 14:20
  • 9663
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2796413
Загрузка...
Новини