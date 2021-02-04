Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про наслідки різкої зміни погодних умов в Україні. Детальніше про негоду читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій попередили, що через відлигу та опади у вигляді дощу на Закарпатті, а також у Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях очікується підвищення рівнів води. Місцями можливі підтоплення, але рівень небезпеки невисокий.

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До того ж, потепління погіршило ситуацію у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей, тож там залишається значна сніголавинна небезпека 3 рівня.

Також рятувальники попередили, що 4 лютого у західних, Житомирській, Київській та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с, тому водіям варто бути дуже обачними на дорогах, а також уникати паркування поблизу дерев.

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