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Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 лютого погоду у більшості областей країни визначатиме циклон, тому варто готуватись до серйозних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 лютого, у четвер, через циклон більшість областей опиняться у зоні дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Йтимуть саме дощі, бо температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше хіба що в північних областях, 0+4 градуси. Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України, а в Карпатах через "мінуси" випадатиме сніг. Циклон рідко коли статечно приходить, він зазвичай несеться, а, отже, й вітер обіцяє бути рвучким, до сильного. Пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду", – розповіла вона.

У Києві 4 лютого також дощитиме, місцями з мокрим снігом, температура до +4, але не варто забувати про сильний вітер.

Прогноз погоди на 4 лютого у містах України:

Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер - фото 446170
  • Ужгород +7+9
  • Львів +5+7
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +4+6
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +8+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +4+6
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +4+6
  • Луганськ +4+6

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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