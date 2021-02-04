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Погода в Україні 4 лютого: дощі та сильний вітер
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4 лютого погоду у більшості областей країни визначатиме циклон, тому варто готуватись до серйозних опадів. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
4 лютого, у четвер, через циклон більшість областей опиняться у зоні дощів. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Йтимуть саме дощі, бо температура повітря очікується явно не лютнева: вдень +2+7 градусів, на Півдні та південному заході +5+12 градусів. Прохолодніше хіба що в північних областях, 0+4 градуси. Замість дощу мокрий сніг періодично ляпатиме у північній частині України, а в Карпатах через "мінуси" випадатиме сніг. Циклон рідко коли статечно приходить, він зазвичай несеться, а, отже, й вітер обіцяє бути рвучким, до сильного. Пориви південно-західного вітру в більшості областей України досягатимуть 15-20 метрів за секунду", – розповіла вона.
У Києві 4 лютого також дощитиме, місцями з мокрим снігом, температура до +4, але не варто забувати про сильний вітер.
Прогноз погоди на 4 лютого у містах України:
- Ужгород +7+9
- Львів +5+7
- Чернівці +6+8
- Івано-Франківськ +6+8
- Тернопіль +6+8
- Рівне +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +4+6
- Хмельницький +6+8
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +6+8
- Одеса +8+10
- Херсон +8+10
- Сімферополь +8+10
- Полтава +2+4
- Суми +2+4
- Харків +4+6
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +4+6
- Луганськ +4+6
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