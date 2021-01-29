Погода у лютому 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Укргідрометцентр оприлюднив актуальну інформацію про те, якою буде погода у лютому, у третій місяць зими. Читайте далі та дізнайтеся, коли будуть опади та яку температуру очікувати, прогноз погоди в Україні у лютому 2021.

Вже відомий прогноз погоди на лютий в Україні. Експерти з Укргідрометцентру заявляють, що українцям не варто годуватися до потепління у лютому. Попри те, що це ще зима, великих мінусів не буде. Температура у цей період буде поступово знижуватися, а опади будуть змінюватися. Температура у третій місяць зими буде відчутно вище за дані попередніх років, а от опади будуть у нормі.

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Цьогоріч в Україні у лютому середньомісячна температура коливатиметься у межах від 1 градуси тепла до 3 градусів з позначкою мінус. Це вище за середні багаторічні значення. Загалом кліматична характеристика для лютого є дещо аномальною – температура очікується на 1,5-2 градуси вище за попередні роки для України в цей період.

Щодо опадів, то у містах буде 25-58 мм, а в горах – до 110 мм. Цей показник у межах середніх багаторічних значень і майже як попереднього місяця.

Також ймовірні з аморозки на поверхні ґрунту на початку місяця, крім південних та більшості центральних областей. На більшій частині території України утворюється сніговий покрив, лише на крайньому півдні він встановлюється не кожного року.

За даними синоптиків, українці повинні звернути увагу на стан каналізаційних систем, щоб не було затоплень. Також проінспектуйте щілини, через які може задувати холодний вітер й цим самим спричиняти дискомфорт.

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