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Серіал Кріпосна Х-фактор Танці з зірками

Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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Штормовий вітер в Україні - фото 1
Штормовий вітер в Україні

У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також ситуацію з пожежною небезпекою. Детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про посилення вітру на території країни у найближчі дні, а також наслідки тривалої відсутності опадів.

Тим часом: У Карпатах випав перший сніг: фотофакт

"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с. 19 вересня вночі в Україні пориви вітру 15-20 м/с. По Києву та Київській області 18 вересня вдень пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, в країні втримується пожежна небезпека. За даними синоптиків, найвищий рівень небезпеки спалахування пожеж утримається в країні упродовж 18-20 вересня.

Що не можна робити під час пожежної небезпеки - фото 355782
Що не можна робити під час пожежної небезпеки

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

  • Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
  • Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
  • Заїжджати автомобілем до лісу;
  • Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
  • Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
  • Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
  • Створювати смітники та спалювати відходи;
  • Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Детальніше: Погода в Україні 18 вересня

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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