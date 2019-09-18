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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
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У ДСНС повідомили про різке погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також ситуацію з пожежною небезпекою. Детальніше читайте далі.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про посилення вітру на території країни у найближчі дні, а також наслідки тривалої відсутності опадів.
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"18 вересня вночі у західних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с. 19 вересня вночі в Україні пориви вітру 15-20 м/с. По Києву та Київській області 18 вересня вдень пориви вітру 15-20 м/с", – йдеться у повідомленні.
До того ж, в країні втримується пожежна небезпека. За даними синоптиків, найвищий рівень небезпеки спалахування пожеж утримається в країні упродовж 18-20 вересня.
Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:
- Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
- Розводити багаття у лісі та лісопосадках;
- Заїжджати автомобілем до лісу;
- Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
- Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
- Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
- Створювати смітники та спалювати відходи;
- Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.
Детальніше: Погода в Україні 18 вересня
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