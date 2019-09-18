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Погода в Україні 18 вересня: похолодання та штормовий вітер

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

18 вересня в Україні продовжить знижуватися температура повітря, вітер стане сильнішим, а періодичних дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

18 вересня, у середу, в країні очікується сильний вітер до 15-22 /с, тому варто бути обережними поблизу парків та білбордів, а водіям рекомендують обачно обирати паркінг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря становитиме вицвілі після нещодавнього сонця +11+15 градусів, на Півдні +15+21 градус, в Криму до +25 градусів. У Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів", – додала вона. Однак навіть така не надто приємна синоптична ситуація затримається в країні ненадовго, адже, за попередніми прогнозами, вже 23 вересня повернеться потепління.

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Погода в Україні 18 вересня: похолодання та штормовий вітер - фото 355638
  • Ужгород +14+15
  • Львів +12+14
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +13+15
  • Тернопіль +13+15
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +14+16
  • Хмельницький +12+14
  • Житомир +12+14
  • Чернігів +12+14
  • Черкаси +13+15
  • Миколаїв +18+20
  • Одеса +18+20
  • Херсон +18+20
  • Полтава +12+14
  • Суми +11+13
  • Харків +15+17
  • Дніпро +16+18
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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