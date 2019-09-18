Погода в Україні 18 вересня: похолодання та штормовий вітер

18 вересня в Україні продовжить знижуватися температура повітря, вітер стане сильнішим, а періодичних дощів побільшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

18 вересня, у середу, в країні очікується сильний вітер до 15-22 /с, тому варто бути обережними поблизу парків та білбордів, а водіям рекомендують обачно обирати паркінг. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря становитиме вицвілі після нещодавнього сонця +11+15 градусів, на Півдні +15+21 градус, в Криму до +25 градусів. У Києві середа очікується вологою, холодною та вітряною. Пориви вітру досягатимуть сильних значень, до 15-20 метрів за секунду, похолодає до +11+13 градусів", – додала вона. Однак навіть така не надто приємна синоптична ситуація затримається в країні ненадовго, адже, за попередніми прогнозами, вже 23 вересня повернеться потепління.

Прогноз погоди на 18 вересня у містах України:

Ужгород +14+15

Львів +12+14

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +13+15

Тернопіль +13+15

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +14+16

Хмельницький +12+14

Житомир +12+14

Чернігів +12+14

Черкаси +13+15

Миколаїв +18+20

Одеса +18+20

Херсон +18+20

Полтава +12+14

Суми +11+13

Харків +15+17

Дніпро +16+18

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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