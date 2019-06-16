Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС розповіли про різку зміну погодних умов у кількох областях, а також наслідки спеки в Україні. Детальніше читайте далі.

У прес-центру Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про негоду в окремих областях країни та її наслідки.

Детальніше: Прогноз погоди на 16 червня в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 16 червня у західних областях грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с" – йдеться у повідомленні. Через опади у річках на Львівщині можливе утворення локальних паводків та підйом рівнів води, а також існує загроза появи селевих потоків.

До того ж, через тривалу спеку та температуру вище +30 по всій території України у період 16-17 червня втримається надзвичайна небезпека пожеж найвищого класу.

Нагадаємо, що заборонено робити упродовж надзвичайного рівня пожежної небезпеки:

Відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;

Розводити багаття у лісі та лісопосадках;

Заїжджати автомобілем до лісу;

Палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;

Залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;

Полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;

Створювати смітники та спалювати відходи;

Спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;

"Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером 101", – наголошують у ДСНС.

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет