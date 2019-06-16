Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
ЗНО Парламентські вибори 2019

Прогноз погоди на 16 червня в Україні

  • 27
Погода на сьогодні - фото 1
Погода на сьогодні

16 червня спека все ще нагадуватиме про себе українцям, адже вдень повітря прогріється до +30 і вище. Водночас у кількох областях пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 червня, у неділю, по всій країні втримається суха та спекотна погода, тільки місцями очікуються короткочасні опади у виглядів дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень прогнозується до +30+35.

Актуально: У київському метрополітені підказали, як боротися зі спекою

"У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також. Загалом переважно без опадів", – додала вона.

У Києві 16 червня вдень повітря прогріється до +31+33, значних опадів не буде. А вже з понеділка дощі та грози повернуться на захід та північ, що дозволить трохи знизити температуру.

via GIPHY

Читайте також: Як користуватися смартфоном влітку: поради, які врятують ваш гаджет

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Відпочинок на морі 2019: чому варто поїхати у Бургас
  • 11 червня, 17:21
  • 1045
Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
  • 13 червня, 11:00
  • 917
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1540002
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Погода Події