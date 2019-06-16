Прогноз погоди на 16 червня в Україні

16 червня спека все ще нагадуватиме про себе українцям, адже вдень повітря прогріється до +30 і вище. Водночас у кількох областях пройдуть незначні дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

16 червня, у неділю, по всій країні втримається суха та спекотна погода, тільки місцями очікуються короткочасні опади у виглядів дощів. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, вдень прогнозується до +30+35.

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"У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також. Загалом – переважно без опадів", – додала вона.

У Києві 16 червня вдень повітря прогріється до +31+33, значних опадів не буде. А вже з понеділка дощі та грози повернуться на захід та північ, що дозволить трохи знизити температуру.

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