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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

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Негода в Україні - фото 1
Негода в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях країни. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди у частині України. Після тривалої спеки повертаються короткочасні грози.

І ще: Спека затримується: погода 13 червня в Україні

До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності), – йдеться у повідомленні.

Тому краще не планувати проведення пікніків після роботи, а також бути обачними у мандрівках.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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