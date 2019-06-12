Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про різку зміну погоди у кількох областях країни. Детальніше про негоду читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення погоди у частині України. Після тривалої спеки повертаються короткочасні грози.

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До кінця доби 12 червня в Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях грози, подекуди значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності), – йдеться у повідомленні.

Тому краще не планувати проведення пікніків після роботи, а також бути обачними у мандрівках.

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