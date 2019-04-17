Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у більшості областей України. Обов'язково варто знати водіям!

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про зміну погоди, а також її наслідки в Україні. Відзначається, що частину країни накриють заморозки.

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"18-19 квітня у центральних (крім Вінницької), Київській, Житомирській, Рівненській, Волинській, 19 квітня і у Львівській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5° (I рівень небезпечності, жовтий); у східних, Чернігівській та Сумській областях сильні заморозки у повітрі 0-3° (II рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через раптові снігопади у період з 17 по 18 квітня у Закарпатській та Івано-Франківській областях оголошену значну небезпеку сходження лавин 3 рівня.

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