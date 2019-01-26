Рятувальники оголосили важливе попередження для українців

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та наслідки негоди в Україні.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про те, що вже до кінця доби 26 січня та 27 січня очікуються хуртовини та снігопади з приростом снігового покриву до 8-15 см у Вінницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Сумській та Харківській областях. На дорогах ожеледиця, а загальний рівень небезпечності жовтий.

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До того ж, у Києві до вечора втримається туман, а видимість сягне 200-500 м.

"За даними УкрГідрометцентру 26 січня, у зв’язку з приростом снігу, в горах Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень). В гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги", − додали рятувальники.

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