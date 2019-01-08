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Рятувальники оголосили важливе попередження для українців
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У ДСНС попередили про наслідки снігопадів по всій країні.
У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про посилення снігопадів та хуртовин у горах, а також небезпеку тонкої криги.
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"З метою запобігати нещасним випадкам на ледь підмерзлих річках та озерах, Державна служба України з надзвичайних ситуацій закликає громадян не виходити на тонку кригу, і застерегти від цього своїх дітей. Завзятим рибалкам також слід зважати на те, що зимова ловля риби потребує особливо суворого дотримання правил безпеки при знаходженні на льоду. Пам'ятайте, що необдумана та необережна поведінка може коштувати життя!", – наголошують рятувальники.
До того ж, у період 8-9 січня у високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, а також у горах на Львівщині втримається значна небезпека сходження лавин 3 рівня.
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