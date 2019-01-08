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Прогноз погоди на 8 січня в Україні
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8 січня погода в Україні відзначиться посиленням морозів та зменшенням снігопадів.
Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 січня, у вівторок, після Різдва в країну повернеться мінлива погода з сильними морозами. Снігопади продовжаться лише на сході, заході та півдні, а на півночі та у центрі буде хмарна погода з проясненнями. Середня температура повітря вдень складе від -5 до -8 морозу.
У Києві 8 січня очікується суха погода до -11-13 вночі та -7-9 морозу вдень.
Прогноз погоди на 8 січня у містах України:
- Ужгород -3-5
- Львів -3-5
- Чернівці -4-6
- Івано-Франківськ -4-6
- Тернопіль -4-6
- Рівне -3-5
- Луцьк -2-4
- Вінниця -6-8
- Хмельницький -4-6
- Житомир -5-7
- Чернігів -7-9
- Черкаси -7-9
- Миколаїв -3-5
- Одеса -3-5
- Херсон -2-4
- Полтава -7-9
- Суми -7-9
- Харків -2-4
- Дніпро -5-7
- Запоріжжя -2-4
- Донецьк -2-4
- Луганськ -2-4
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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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