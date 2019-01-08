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Прогноз погоди на 8 січня в Україні

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Погода на сьогодні 8 січня в Україні - фото 1
Погода на сьогодні 8 січня в Україні

8 січня погода в Україні відзначиться посиленням морозів та зменшенням снігопадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 січня, у вівторок, після Різдва в країну повернеться мінлива погода з сильними морозами. Снігопади продовжаться лише на сході, заході та півдні, а на півночі та у центрі буде хмарна погода з проясненнями. Середня температура повітря вдень складе від -5 до -8 морозу.

У Києві 8 січня очікується суха погода до -11-13 вночі та -7-9 морозу вдень.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Прогноз погоди на 8 січня в Україні - фото 299459
  • Ужгород -3-5
  • Львів -3-5
  • Чернівці -4-6
  • Івано-Франківськ -4-6
  • Тернопіль -4-6
  • Рівне -3-5
  • Луцьк -2-4
  • Вінниця -6-8
  • Хмельницький -4-6
  • Житомир -5-7
  • Чернігів -7-9
  • Черкаси -7-9
  • Миколаїв -3-5
  • Одеса -3-5
  • Херсон -2-4
  • Полтава -7-9
  • Суми -7-9
  • Харків -2-4
  • Дніпро -5-7
  • Запоріжжя -2-4
  • Донецьк -2-4
  • Луганськ -2-4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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