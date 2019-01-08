Прогноз погоди на 8 січня в Україні

Погода на сьогодні 8 січня в Україні

8 січня погода в Україні відзначиться посиленням морозів та зменшенням снігопадів.

Відповідно до даних Укргідрометцентру, 8 січня, у вівторок, після Різдва в країну повернеться мінлива погода з сильними морозами. Снігопади продовжаться лише на сході, заході та півдні, а на півночі та у центрі буде хмарна погода з проясненнями. Середня температура повітря вдень складе від -5 до -8 морозу.

У Києві 8 січня очікується суха погода до -11-13 вночі та -7-9 морозу вдень.

Прогноз погоди на 8 січня у містах України:

Ужгород -3-5

Львів -3-5

Чернівці -4-6

Івано-Франківськ -4-6

Тернопіль -4-6

Рівне -3-5

Луцьк -2-4

Вінниця -6-8

Хмельницький -4-6

Житомир -5-7

Чернігів -7-9

Черкаси -7-9

Миколаїв -3-5

Одеса -3-5

Херсон -2-4

Полтава -7-9

Суми -7-9

Харків -2-4

Дніпро -5-7

Запоріжжя -2-4

Донецьк -2-4

Луганськ -2-4

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