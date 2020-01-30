Рятувальники оголосили серйозне попередження про негоду

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов майже по всій країні, через яку погіршиться ситуація на дорогах. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 30 січня, у четвер, частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Детальніше: Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

"30 січня на Чернігівщині та Сумщині значний мокрий сніг, хуртовини, утворення снігового покриву 10-20 см; 29-30 січня в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с, вночі на дорогах ожеледиця. Ускладнення погодних умов відповідає І (жовтому) рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Правила керування при ожеледиці

Правила керування під час ожеледиці:

Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;

Дотримуйтесь правил дорожнього руху;

Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;

Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;

Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;

Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;

Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.

Читайте також: Як взимку зменшити витрати палива: дієві поради