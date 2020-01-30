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Рятувальники оголосили серйозне попередження про негоду

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов майже по всій країні, через яку погіршиться ситуація на дорогах. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили, що 30 січня, у четвер, частину областей накриють опади у вигляді мокрого снігу.

Детальніше: Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

"30 січня на Чернігівщині та Сумщині значний мокрий сніг, хуртовини, утворення снігового покриву 10-20 см; 29-30 січня в більшості областей країни пориви вітру 15-20 м/с, вночі на дорогах ожеледиця. Ускладнення погодних умов відповідає І (жовтому) рівню небезпечності, спричинятиме порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць; в Карпатах порушення, місцями припинення руху транспорту на дорогах (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

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Правила керування при ожеледиці

Правила керування під час ожеледиці:

  • Обирайте швидкісний режим, який забезпечить безпеку;
  • Дотримуйтесь правил дорожнього руху;
  • Втримуйте дистанцію між машинами при русі в складі колони;
  • Використовуйте ланцюги та колючки, щоб колеса не ковзали;
  • Своєчасно змінюйте напрям руху авто під час заносу;
  • Не забувайте про гальмування під час зміни режиму руху;
  • Не забувайте про культуру поведінки на дорозі.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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