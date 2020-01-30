Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

30 січня в Україні затримається нестабільна та волога погода з сильним вітром. Детальніший прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

30 січня, у четвер, майже по всій країні переважатиме нестійка погода з дощами, мокрим снігом та сильними поривами вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях - дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер. Центр, Південь, а в денні години й східна частина України 30-го січня вже побудуть без опадів та з помірним південно-західним вітром. Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів", – зазначила вона. У Києві 30 січня місцями прогнозується сильний вітер та мокрий сніг, а температура коливатиметься на рівні нуля.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +5+7

Сімферополь +6+8

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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