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Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 січня в Україні затримається нестабільна та волога погода з сильним вітром. Детальніший прогноз на сьогодні читайте на Радіо МАКСИМУМ.

30 січня, у четвер, майже по всій країні переважатиме нестійка погода з дощами, мокрим снігом та сильними поривами вітру. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Опади ще пройдуть на Сході України (переважно вночі), у західних та північних областях - дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу плюс сильний вітер. Центр, Південь, а в денні години й східна частина України 30-го січня вже побудуть без опадів та з помірним південно-західним вітром. Температура повітря становитиме протягом дня -1+4 градуси, на Півдні +4+7 градусів", – зазначила вона. У Києві 30 січня місцями прогнозується сильний вітер та мокрий сніг, а температура коливатиметься на рівні нуля.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Погода в Україні 30 січня: у яких областях пройдуть дощі зі снігом - фото 382934
  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава +1+3
  • Суми +1+3
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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