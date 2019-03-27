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Рятувальники оголосили попередження про погоду

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов та їх наслідки у гірських районах країни. Детальніше читайте на Радіо МАКСИМУМ.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про зміну погоди 27 березня, у середу.

Актуально: Яку погоду очікувати в Україні 27 березня

"За даними УкрГідрометцентру, протягом 27 березня у західних областях, вдень і у більшості центральних та південних областей пориви вітру 15-20 м/с. (I рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

До того ж, через перепади температури та недавню відлигу у горах Івано-Франківської області втримається значна небезпека сходження лавин 3 рівня, тому краще не планувати походи та бути обачними на дорогах.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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