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Рятувальники оголосили попередження про погоду в країні

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Потепління і послення вітру - фото 1
Потепління і послення вітру

У ДСНС повідомили про погіршення погодних умов у кількох областях країни, а також про наслідки потепління. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій повідомили про те, що найближчими днями в країні очікується посилання вітру до штормових позначок.

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"11-12 березня вдень у західних та Вінницькій областях пориви вітру 15-20 м/с. 12 березня вночі та вранці у східних областях пориви вітру 15-20 м/с; в Карпатах 25-30 м/с (І рівень небезпечності). По Києву та Київській області до кінця доби 11 березня пориви вітру 15-18 м/с", – йдеться у повідомленні.

До того ж, весняне тепло призвело до того, що 11-12 березня у високогір'ях Закарпатської та Івано-Франківської областей втримається значна небезпека лавин 3 рівня.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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