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Рятувальники оголосили попередження про негоду

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Погіршення погоди в Україні - фото 1
Погіршення погоди в Україні

У ДСНС повідомили про різку зміну погодних умов у кількох областях країни. На зміну спеці прийдуть грози, місцями з градом – детальніше читайте далі.

У прес-центрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про перепади погоди 27 червня, у четвер. Спека почне спадати разом з дощами.

І ще: Яку погоду очікувати до кінця червня в Україні

"За даними УкрГідрометцентру, 27 червня вранці та вдень у західних, північних та більшості центральних областей грози, в окремих районах значні дощі, град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий)", – йдеться у повідомленні.

Така ж ситуація очікується і на Київщині, де 27 червня пройдуть грози зі шквальним вітром 15-20 м/с, місцями можливий град.

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Читайте також: Як пережити спеку: прості та дієві поради

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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