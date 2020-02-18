Рятувальники оголосили попередження про негоду в горах

У ДСНС повідомили про те, що через різкі перепади температури у гірських регіонах країни можливі сходження лавин. Детальніше читайте далі.

У пресцентрі Держслужби з надзвичайних ситуацій розповіли про погіршення ситуації на заході країни, де через зміну погодних умов втримується небезпека сходження лавин.

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18 лютого у високогір'ї Закарпатської та у горах Івано-франківської областях очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень), – йдеться у повідомленні.

Тому водіям та мандрівникам, які вирушають до гір, варто бути дуже обачними на дорогах, а також не забувати про правила безпеки.

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