На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Це весна! У зоні ЧАЕС зацвіли проліски
-
- 16
У Чорнобильській зоні відчуження посеред лютого зацвіли проліски. Весна вже близько!
Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.
І ще: Карпатську зиму в яскравих знімках показали у мережі
У заповіднику виявили велику кількість перших весняних квітів. "Їх багато – ніжних, але стійких провісників весни, які тягнуться до сонця з першим пробудженням природи (навіть якщо вона помилково прокидається взимку). Їм не страшні ні раптовий сніг, ні морози або інші примхи погоди. Чого, правда, не можна сказати про людей, які зривають перші квіти для свого задоволення", – написали в мережі і закликали українців не зривати квіти, адже багато видів пролісків рідкісні і занесені в Червону книгу України.
Читайте також: В Антарктиці зафіксували рекордно високу температуру
-
21:51Дуже схудла співачка Адель відірвалася на весіллі: відео
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
21:0018 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Jerry Heil підкорила мережу шикарним тілом
-
20:40Подаруй мені щастя 1, 2 серія: дивитись онлайн новий серіал
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
20:18Що пророкує моральне старіння
-
19:45Знаки Зодіаку, на яких ретроградний Меркурій вплине найгірше
-
19:33Учені виявили несподівану користь смартфонів
-
19:12Це весна! У зоні ЧАЕС зацвіли проліски
-
18:55Від пацанки до панянки 4 сезон 1 випуск: дивитись онлайн прем'єру реаліті
-
18:44Сексуальний ангел: модель Victoria's Secret показала звабливі форми (відео)
-
18:27Самотність чи подружнє життя: італійці визначили, як вигідніше
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
18:00Гороскоп на 18 лютого 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:48Джамала поділилася свіжими знімками: чекає на поповнення
-
17:37Скандал з David Axelrod: у чому звинувачують фіналіста Нацвідбору 2020
-
17:27YouTube з'являтимуться оплески: у кого і для чого
-
17:11Як у Китаї захищаються від коронавірусу: фоторепортаж
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:56Старого собаку забрали з притулку, і так виглядає кожен його ранок: відео
-
16:43У NASA показали найвищі хмари
-
16:29Медики назвали продукти, які не варто їсти ввечері
-
16:18Сергій Притула дотепно потролив 1+1 через мовний скандал: курйозне відео
-
21:22Названі найзатребуваніші професії на найближчі 10-20 років
-
18:09Моделі 90-х: як змінилася українська дівчина Бонда Ольга Куриленко
-
17:00Перехід на літній час 2020: дата, коли переводять годинник в Україні
-
16:00Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
-
14:00Ностальгійні фото: 20 відомих акторів, яких ви не бачили в молодості
-
12:13Переоцінений Xiaomi Mi10: п'ять вагомих причин не купувати смартфон у 2020 році
-
09:21Голос країни 10 сезон 5 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:28Погода в Україні 17 лютого: точний прогноз на понеділок
- 16 лютого
-
20:52Стало відомо, скільки українці витратили на подарунки на День Валентина: шокуючі цифри
-
18:50Дівчина тижня: гаряча модель Еллі Рід, яка обожнює роздягатися перед камерою (18+)
-
16:54Як і з чим носити чоловічі штани джоггери: 10 модних ідей у фото
-
14:57Гороскоп на цей тиждень 17 – 23 лютого: фінансовий прогноз для знаків Зодіаку
-
11:57Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
-
08:13Що очікує на водія з брудними номерними знаками: пояснення експертів
- 15 лютого
-
22:09Нацвідбір на Євробачення 2020: результати голосування 2 півфіналу
-
20:42У цих продуктах цукру більше, ніж ви могли б подумати
-
17:21Ото груди файні: сексуальна Тіна Кароль розбурхала мережу "голою" сукнею
-
14:43Три професії, якими можна заробляти на фрілансі
-
12:175 простих і перевірених способів зміцнити своє здоров'я
-
10:30Другий півфінал відбору на Євробачення 2020: голосуй за свого фаворита!
-
08:32Що можна їсти перед тренуванням: експерти назвали 5 ідеальних продуктів
- 14 лютого
-
21:00GARNA – Who We Are? Слухати пісню на Нацвідбір Євробачення 2020
-
18:00Як українські зірки святкують День Валентина: добірка фото
-
16:00Романтичні комедії про любов, які варто подивитись у День Валентина
-
14:0050 синонімів до слова "кохати", які допоможуть висловити почуття українською