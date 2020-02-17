Це весна! У зоні ЧАЕС зацвіли проліски

У Чорнобильській зоні відчуження посеред лютого зацвіли проліски. Весна вже близько!

Про це повідомляють на Facebook-сторінці Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

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У заповіднику виявили велику кількість перших весняних квітів. "Їх багато – ніжних, але стійких провісників весни, які тягнуться до сонця з першим пробудженням природи (навіть якщо вона помилково прокидається взимку). Їм не страшні ні раптовий сніг, ні морози або інші примхи погоди. Чого, правда, не можна сказати про людей, які зривають перші квіти для свого задоволення", – написали в мережі і закликали українців не зривати квіти, адже багато видів пролісків рідкісні і занесені в Червону книгу України.

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